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【利財筆記】林本利：低位換馬 遠勝死守弱勢股

名人薈萃 17:03 2023/01/02

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今年8月19日，內地智能手機生產商小米（01810）公布中期業績，純利大幅倒退95%，賺不足8億元人民幣。按非通用會計準則計算的經營利潤亦下挫60%。公司收入和智能手機出貨量都大跌兩成多，加上在印度的業務被有關部門調查，銀行存款受到限制，前景不容樂觀。

筆者大約年多前開始購入小米，當時公司手機出貨量上升，去年6月更一度進佔全球第一位，又準備2024年開始生產汽車，前景好像一片光明。2020年9月，上市約兩年的小米被納入恒生指數，隨即在12月以大約24元至26元配股，集資311億元。筆者在股價跌穿配股價後開始購入小米，分幾次吸納至13元，平均價約18元，佔股票持倉3%左右。

自今年8月19日小米公布業績後，股價便應聲下挫，很快跌穿10元。今年9月，有位從未投資股票的朋友致電筆者，告知約兩年前被銀行職員推介，認購了120萬元跟小米掛鈎的股票掛鈎票據（ELN），以25元接貨。市值跌剩40多萬元，詢問可以怎樣處理？

同場加映【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

每年第4季，筆者都會檢視股票持倉，看看哪些股票很有問題，有必要止蝕，將資金換馬至其他盈利前景較佳的股票。筆者認為手上只持有一隻弱勢股票，佔股票持倉100%，若繼續死守，等待股價回升，風險實在太高。建議朋友不妨考慮把大部分小米股票沽出，換馬至多隻盈利前景較佳的股票，分散投資風險。

沽清小米買入低殘股
筆者更身體力行，在今年10月底，港股大跌時，沽清手上的小米，把套現所得用作購入4隻股價低殘的股票，包括騰訊（00700），阿里（09988），友邦（01299）和港交所（00388），並告知朋友及學生。筆者相信日後股市反彈，這4隻權重較高的股票，肯定被大户推高，殺盡淡友，股價升幅會遠高於小米。事實證明，今次換馬十分成功，以10月31日收市價計算、截至12月14日，這4隻股票的升幅，平均高達52.4%，升幅遠超小米同期27.6%的升幅，亦大幅跑贏同期恒指的33.9%升幅（見附表）。

經過近月換馬，包括叮走小米，換入權重股，筆者很滿意現時的港股及美股投資組合。雖然截至12月14日，今年股票投資仍要微蝕4%左右，但已足夠跑贏所有MPF股票基金，包括今年下挫約16%的港股和美股，更大勝一些要蝕超過30%的星級基金。

本文節錄至791期（2022年12月17日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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