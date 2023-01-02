【談保說道】醫保與醫療制度的灰犀牛 淺談環球高端醫保危機

每年上限幾千萬，全數賠償不設限！這類環球醫療保險，特別針對高水平收入的階層，當年高調銷售這類保險產品的噱頭，塑造出一種迅雷震於耳而不動的安穩思維，可豁然面對個人健康的突變。如此的環球高端醫保所要面對的問題，包括高通脹、社會金融化、保單持有人、保險池缺乏新血等，可持續性堪憂！

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環球高端醫保危機

一、高通脹：生活物資全需入口的香港，受環球政治、經濟結構解體的影響，面對輸入性通脹，完全要「硬食」，沒有招架能力，尤其是長久以來，供不應求的專業醫療服務。

二、社會金融化思維牢固:長久以來，以國際金融中心定位的香港，自命環球資金落腳的口岸，曾坐擁巨資及各種專業，不難吸引人才進口滙聚，在重賞之下，必有勇夫的急功近利思維，取代深耕細作本土培育。醫療專業，十年樹木，百年樹人；急功近利的金融思維，重價格，輕價值，可從香港自己培育的醫療專業，填補自然流失，例如退休再加上移民潮，以及急劇人口老化，醫療服務需求，幾何級上升所產生的服務缺口，這是過去十多廿年來的累積--房間裏的大象！人所共知的灰犀牛！公營的醫療系統政策，早已假手於自然定律：「你有本事吊長條命，便等吧！」

本土的精英階層，早已覺察這種危機趨勢，自上世紀90年代，利用個人醫療保險，去應付無止境地上升的醫療費用，於崇尚價高者得的市場定律的香港，珍貴的私營醫療系統及其服務，於自由競爭，價高者得的定律，個人醫療保險可頂得住嗎？

三、保單持有人年齡同步整體老化:源自社會人口老齡化，年紀大，機器壞；他們深信，過去10年、20年、30年來，不論續保費加了多少，他們都堅定不移地按時供款的個人醫療保險，是時候履行承諾，回應他們出現一切的治療需要！

其實商業的醫療保險，等同於另類的社會稅務，特別為一班有能力負擔的高收入人士，共同分擔整體的醫療開支，透過每年貢獻的保險費，不單只去支付實質的醫療開支，還要去支撑整個私營醫療保險行政系統，更重要的是提供足夠利潤，給私營醫療保險公司的股東；至於足夠與否，香港是沒有任何指標的；就算是自願醫保制度，保費價格的釐定，政府是放任自由市場定律。

四、商業營運的個人醫療保險，於投保人而言，可持續性堪憂！篇幅所限下期再續。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第792期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱