【土地供應】交椅洲人工島最新造價估算為5,800億元 發展局：可承載19至21萬個房屋單位 首批單位預計2033年入伙

作為明日大嶼願景當中的重點發展，交椅洲和喜靈洲附近分階段填海的人工島工程一直備受關注，項目的總填海面積達1,700公頃，當中在交椅洲附近的1000公頃人工島將屬「首階段」工程，預計可於2025年開展工程。

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發展局局長甯漢豪早前在出席電台節目後表示，交椅洲將來的三個人工島共1,000公頃土地，能承載19萬至21萬個房屋單位，首批約三萬個單位料於2033年入伙。人工島工程最新造價估算為5,800億元，她說，明年會再有階段性造價報告，2025年向立法會申請撥款，工程展開時成本造價將受監察。上述人工島的房屋單位以七成公營、三成私樓作估算，但首批三萬個單位的公私營比例仍有待確定。

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房屋單位呎數方面，甯漢豪表示，當局近年引入最低單位樓面面積要求，即單位不可少於280呎；人工島首批樓房2028年開始興建，日後有空間進一步調整最低面積要求。

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撰文：鄭日棱