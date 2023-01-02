年輕上車夫婦780萬購三房　愉景新城沙士貨升值逾3倍

中原地產周毅麒表示，上月開始，荃灣區內睇樓盤及成交量樓加快，加上通關在即，減價貨已買少見少。愉景新城7座高層E室成交，單位實用面積610平方呎，三房套房間隔，向西北，擁開揚大帽山景觀，業主9月底放盤，原叫價850萬元，到上月初減價至780萬元，即獲一對年輕上車夫婦洽購，感單位景觀開揚且價格吸引，翻睇後即場議價，經過3小時討價還價，最终仍以780萬元即場成交，折合實用呎價12787元。

據悉，原業主於2003年1月以188萬元買入單位，是次沽貨賬面獲利592萬元，單位20年間升值近3.15倍。

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