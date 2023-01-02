【入境通關】本港爭取1月8日與內地首階段通關 陳國基：初期會有人數限制

內地本月8日取消入境隔離措施，政務司司長陳國基早前表示，港府目前正努力爭取最早在本月8日實施與內地首階段通關，初期會預設合適人數安排，雙方人員往來前亦要取得陰性核酸檢測結果。

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他指出，除了現時已開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作，並逐步增加往返內地和香港的海陸空交通班次，視乎首階段通關的運作情況，會再進一步擴展通關規模，另外，他亦強調在通關初期會為往返內地和香港的旅客預設合適的人數安排。

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為減低疫情交叉感染的風險，陳國基表示港府建議香港市民到內地和內地旅客到香港，都必須事先接受核酸測試，確保陰性才可過關。他亦再次感謝中央和粵深政府的大力支持，讓香港和內地的通關得以實現。

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撰文：鄭日棱