海茵莊園自收樓後累錄約64宗租賃成交　平均呎租41元

中原地產柯勇表示，將軍澳海茵莊園自收樓後，租賃成交頻繁，累積錄得64宗租賃成交，平均實用呎租41元。海茵莊園現時有超過80個放租盤，開放式單位租金由1萬元起。

中原地產柯勇指，海茵莊園2座低層D7室租賃成交，單位實用面積285平方呎，採一房間隔，單位座向西南方，享內園泳池景，月租11500元，折合實用呎租40元。據悉，業主於2022年7月以596萬元購入單位，是次成功租出，可享2.3厘租金回報。

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