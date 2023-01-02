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海茵莊園自收樓後累錄約64宗租賃成交　平均呎租41元

股樓投資 16:05 2023/01/02

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中原地產柯勇表示，將軍澳海茵莊園自收樓後，租賃成交頻繁，累積錄得64宗租賃成交，平均實用呎租41元。海茵莊園現時有超過80個放租盤，開放式單位租金由1萬元起。

中原地產柯勇指，海茵莊園2座低層D7室租賃成交，單位實用面積285平方呎，採一房間隔，單位座向西南方，享內園泳池景，月租11500元，折合實用呎租40元。據悉，業主於2022年7月以596萬元購入單位，是次成功租出，可享2.3厘租金回報。

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

海茵莊園 將軍澳 中原地產 二手市場 私人屋苑

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