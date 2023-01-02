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【銀行斷捨離】一文話你知取消銀行戶口前 四大步驟

理財智慧 16:54 2023/01/02

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取消銀行戶口看似簡單，但事前的準備工夫其實不可少，部分銀行更可能涉及手續費，本文將簡單介紹取消銀行戶口前有何要準備，讓你在取消之前處理好一切，之後無顧之憂。

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取消銀行戶口手續 : 

Step 1：將原來銀行戶口的存款取出

要取消戶口前當然要先將存款取出，並有兩個簡單方法，每次於提款機提款2萬元，直至所有款項提取完畢，若存款太多，可要求購買本票，不過或存在收費。

Step 2：檢視原先的自動繳費帳單

現時不少人會將銀行戶口與生活中各種自動繳費指示連接，所以取消銀行戶口前，需要更新自動繳費指示及繳交所有銀行欠款。你需要先找出所有自動轉賬的項目，如租金，電話費，保險等，再作出更新。

【濠賭股】瑞銀：內地重開步伐超預期 濠賭股全綫「買入」  最看好金沙及新濠（附濠賭股評級及目標價）【見下頁

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同場加映：【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

Step 3：下載原有銀行的月結單

下一步就是記得下載原有銀行的月結單，因為當你取消舊銀行的戶口，你便會失去所有舊戶口的資料，例如月結單和交易紀錄。所以在遞交取消戶口申請前，記得下載所有銀行結單及備份，方便日後參考。

Step 4：取消銀行戶口

當以上的事情已經贏理完畢，便可以正式遞交取消戶口申請。不過要留意現時大部分銀行要取消戶口都需要本人親身前往銀行處理，記得帶備身份證和提款卡。如有存摺、紅簿仔、信用卡或支票簿，也需要帶。預留時間處理取消銀行戶口，並選擇在非繁忙時間，便不會浪費時間在排隊上。

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撰文 : 陳玉蓮

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