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【新春好去處】日本超人氣浪漫花田「地膚之森」 化身園藝裝置登陸北角海濱花園 四大浪漫打卡位見證不同愛情階段

理財智慧 16:38 2023/01/02

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由1月9日至3月15日期間，位於北角匯對出、北角碼頭旁的綠化地段的北角海濱花園，將化身新春火紅波波草園——《地膚之森》園藝裝置，市民可免費遊走其中，來個最火又最紅的新春行大運。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

是次園藝裝置獲日本國營常陸海濱公園官方認證，以茨城縣人氣波波草花海為藍本，在北角海濱花園築起有「世界十大浪漫花田」美譽的波波草園「地膚之森」，為一眾「思鄉」港人貼心送上港版浪漫花海。地膚——亦稱為「波波草」，圓潤可愛，花語為夫妻圓滿。今個新春，鮮艷養眼的萌爆波波球「紅」霸維港海旁，以最火、最紅的開運裝置，祝願市民新春「圓」滿、甜蜜幸福。

適逢2023年為雙春兼閏月婚嫁大好年，花海更以愛侶熱捧的日式小教堂為靈感，特設玻璃教堂和光影「球」愛等心動裝置，白天花海無限，夜裡則幸福放閃。

茨城吉祥娃娃更親臨監督，布置蜜運打卡勝景，讓美景陪同一對對愛人見證愛情不同階段。嫩紅的波波草花海、浪漫的光影教堂、唯美水晶球隧道，誓成全港TOP愛情聖地，與摯愛十指緊扣前來，一同「心」度遊歷戀愛4大心動瞬間——由初見、告白、拍拖以至求婚，讓紅當當的「地膚之森」成為各位的幸福見證人。

《地膚之森》園藝裝置4大打卡位

【First Love】初見花海

一望無際的粉紅波波草園裡，望向命中注定的另一半，初見於花海，邂逅瞬間，掀起了甜蜜First Love的愛戀。

【告白氣球】「紅紅」愛火

曖昧中的人總是紅粉菲菲，波波草也在頃刻間被戀火染成桃花色。當波波草放紅、當水晶球閃亮照耀，正是告白氣「球」下的示愛最佳時機，「地膚之森」誓成表白最佳地點，百分百成功率在望。

【老派約會之必要】甜蜜閃光彈

熱戀中，濃濃愛意擋也擋不住，戀人們的每次約會、每一顰每一笑都在放閃。夜裡，就在花海與光影的襯托中，盡情大派甜蜜閃光彈，是永不過時的浪漫拍拖好去處。

【你的名字.我的姓氏】求婚勝地琉璃小教堂

波波球花海中，正好坐落著一座剔透琉璃小教堂，小教堂向來備受港人歡迎，成為日本旅遊的必訪地點。在此向身邊愛人許下山盟海誓，承諾「可用你的名字和我姓氏」成就幸福故事，從此以後，無憂無求。

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責任編輯：嚴浩文

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