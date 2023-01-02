英外賣店本月提供免費Pizza 助民眾應對生活危機

英國民眾正經歷生活成本危機，有店舖老闆決定出手相助。一間位於英國愛丁堡外賣Pizza店的老闆威爾金森決定，本月內限時為民眾提供免費Pizza。威爾金森表示，計劃將協助正苦苦應對生活成本危機的人，並預料整個計劃將耗資1.2萬英鎊（約11.3萬港元）。

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現年55歲的威爾金森（Marc Wilkinson）於2020年3月時，在愛丁堡Morningside區開設外賣Pizza店Pure Pizza。他指自己一直計劃做一項大型的利他主義（Altruism ）行為，協助苦苦應對生活成本危機的民眾。

威爾金森表示，店舖將於1月期間，除每日的下午5時至夜晚8時半外，為每個到訪其位於Morningside Drive店舖的人士提供免費Pizza。威爾金森預料，計劃亦為店舖的兼職員工帶來更多工作機會，並料整個計劃將耗資1.2萬英鎊。

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威爾金森強調，對自己的計劃感到非常滿意，對每個人而言都是一場勝利。顧客、供應商以及自己的廚師團隊都將受益。他指一直對生活成本危機影響大批民眾有所聽聞，而自己店舖的焗爐無論如何亦會開足全日，若能協助他人，讓它們發揮最大功能是最好。他透露，其焗爐可在每6分鐘製作18個Pizza。

威爾金森指，不會要求到訪店舖的人士提供地址證明，亦無需出示有效稅單，只需要一個有效的手機號碼，就能獲得免費Pizza。他亦表示，希望每個接受免費Pizza的人都能用自己的方式，傳達善意。

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責任編輯：李俊儀