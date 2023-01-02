偉華中心兩房撻訂重售　蝕讓58萬元離場

中原地產陳敬天表示，沙田偉華中心錄一宗撻訂重售成交，單位為3座低層A室，實用面積358平方呎， 兩房間隔，望西南內園景，去年11月曾以408萬元成交，惟業主最終決定撻訂，近日成功以466萬元重新售出，折合實用呎價13017元。

中原陳敬天表示，原業主於2019年以524萬元入市上址，持貨4年，是次沽出單位帳面蝕讓約58萬元離場，單位貶值約11%。

延伸閱讀 會德豐明年推5盤 涉逾2000伙 MONACO開始分批入伙【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機