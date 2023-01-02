美眾院議長之位有暗湧 麥卡錫讓步仍未夠拉攏支持

美國中期選舉後共和黨將重掌眾議院，將選出新議長取代民主黨籍的佩洛西。共和黨眾院領袖麥卡錫為大熱人選，近日提出眾院共和黨守則亦表明有意對指定議題讓步。即使對黨內極右勢力的要求讓步，但麥卡錫的議長之位仍未穩妥。

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美國媒體報稱，麥卡錫（Kevin McCarthy）在周日（1日）的電話會議中通知黨友，他同意應右派要求，再降低彈劾議長的門檻，支持只需5名眾議員便能對議長發起不信任動議。麥卡錫亦同意成為議長後，會讓各委員會中有不同政治光譜眾議員參與。

會上部分中間派亦表明反對麥卡錫的讓步，憂慮屆時此舉會成為對付麥卡錫的武器，挑戰他的領導地位。合共55頁的共和黨118屆眾院守則確立麥卡錫的讓步，但只有在選出議長後才會採用。

然而，會後9名極右死忠派表態，強調不滿足麥卡錫的讓步，仍未決定是否支持對方擔任議長，惟表示雙方有取得進展。據悉，死忠派仍希望推動單眾議員可發起議長不信任動議及要求議長不會參加總統初選等。

消息人士透露，5名死忠派人士會議上表明，不會支持麥卡錫。但死忠派之一的佛羅里達州眾議員Matt Gaetz被指，如麥卡錫恢復單眾議員可發起議長不信任動議，或考慮支持對方。

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新任眾議員將在周二（3日）宣誓，麥卡錫需要在此前確保能夠擔任議長。由於共和黨在眾院只有4席優勢，麥卡錫必須拉攏黨友才可能議長不會旁落。

共和黨南達科他州眾議員Dusty Johnson表明，雖然不滿讓步，但只要有助麥卡錫當選議長，亦願意接受。其他共和黨眾議員則表明，如麥卡錫最終未能成為議長，一切讓步會化為烏有。

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責任編輯：吳漢培