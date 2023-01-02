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丹麥女王承認同細仔有裂痕 削孫輩頭銜惹王室內鬨

環球社會熱點 16:05 2023/01/02

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丹麥女王去年宣布，幼子約阿基姆王子4名子女今年起不再享有公主王子頭銜，引起約阿基姆一家不滿。丹麥女王發表新年賀辭時，承認與約阿基姆的關係有裂痕，但希望一家人能帶著信心邁向新一年。

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約阿基姆（Prince Joachim）與兩任妻子的4名子女將去除「殿下」（HRH）頭銜， 4名王子公主改稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency）。但4人在王位繼承順位維持不變，分別位列第7至第10位。

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約阿基姆與前妻文雅麗、現任妻子瑪麗王妃（Princess Marie）都曾公開質疑這項決定，約阿基姆更直言事態突然，此舉懲罰其4名子女，並指公開後5日前才得悉事件。

82歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）則表示，決定是為讓4名孫輩可在沒有王室義務的情況下過正常生活。

瑪格麗特二世於除夕發表新年賀辭，透露當她作出剝奪4名孫輩頭銜的決定後，為王室内部的裂痕感到難過。

她坦言與約阿基姆夫婦的關係陷入困境，形容所有家庭都有可能出現困難和分歧，王室也不例外。不過她確信一家人可懷著信心、理解和勇氣一起踏入新的一年。

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另外，丹麥王室上月底發布瑪格麗特二世與兩名兒子及兒媳的官方合照。相中瑪格麗特二世與王儲弗雷德里克王子（Prince Frederik）坐在椅上，王儲妃瑪麗（Princess Mary）站在丈夫身後。約阿基姆與妻子瑪麗則站在女王身後。

王室公布新官方照料為傳達王室内部關係緩和的信息，不過仍有部分網民認為今次的合照構圖不如以往和諧。

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責任編輯：鄭錦玲

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