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【新年發財】新年8000萬金多寶 聽晚攪珠 (買邊個Number 最好?)

理財智慧 16:48 2023/01/02

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2023年即使只是開一個「靚頭」博一博，六合彩新年金多寶將於明日(1月3日)攪珠，今期特設6,000萬港元金多寶。正所謂「小賭怡情」，若以10元一注獨中，估計頭獎高達8,000萬港元。所以各位新一年想博一博或者發個新年財，明日正是一個好機會了。

不過未買過六合彩，又不知道該買甚麼Number，又想提高中獎機會。不防參考歷來多個新年金多寶，到底那個號碼中獎機會較多呢?今期投注將於明晚9時15分截止。想中達當然要自行研究「發達之路」。不過要提醒讀者「小賭怡情」，大賭就不好了。

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【濠賭股】瑞銀：內地重開步伐超預期 濠賭股全綫「買入」  最看好金沙及新濠（附濠賭股評級及目標價）【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

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