【書本斷捨離】太古地產「書出愛心．十元義賣」收書大行動 全港設40個收書點

香港居住環境細小，即使有心愛好書，在迫於無奈亦要作出斷捨離的行動。不過要直接掉去實在不捨得，倒不如將書本捐出再做善事，讓書本為世界帶來更多的價值。

太古地產年度大型書本收集活動於1月1日展開至1月31日止，為期一個月，於香港各區共設置40個收書點，歡迎市民大眾捐出心愛好書，呼應本屆活動主題「有書出就有書入」，為書架騰出空間來迎接更多新書，讓知識傳遞。

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活動收集到的書籍將由來自各個合辦單位及受惠機構的義工協助整理及分類，捐贈書本前，請捐書者詳閱收書準則，並篩選保存良好而且適合義賣的書籍。2023年3月率先推出兒童圖書網上義賣，並於4月於太古坊舉行八天實體書籍義賣，所有書籍一律以每本港幣十元發售，詳情稍後公佈。一如以往，義賣活動籌得的善款將悉數用作支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。本年度有接近250個基層家庭受惠於「群益寶庫」計劃，獲經濟援助以應付緊急開支、日常生活所需及學習資源等。

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