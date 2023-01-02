【社交App】Tinder將推出理想關係指南　助配對價值觀相同用戶

交友App Tinder早前登上網站Electronics Hub全球最討厭App的第二名，負評或來自於用戶對App使用體驗感到失望。Tinder為方便有相同目標和價值觀的用戶配對，宣布於1月5日推出新功能「Relationship Goals」理想關係指南。

據Tinder調查發現，超過72%用戶表示希望自己的潛在配對對象能清楚地表達自己在尋找甚麼關係。是次Tinder新增的Relationship Goals理想關係指南將可讓用戶進入「編輯個人檔案」設定理想關係目標，從6個選項中選擇最符合自己理想關係的選項。

Tinder產品創新副總裁Kyle Miller表示，比起花費時間經營一段沒有結果的關係，Relationship Goals理想關係指南讓用戶能更精確掌握自己與潛在配對對象之間的互動，可更有效率地與適合用戶配對。

助清楚表達交友或約會需求

6項功能包括：穩定的長期關係；長期穩定的關係，短期也歡迎；短期有趣關係，長期也歡迎；短期輕鬆的關係；認識新朋友；或是還在摸索中。

早前在特定市場測試Relationship Goals後，逾50%用戶更新個人檔案。Tinder另有設成每周固定提醒用戶，是否有更新選項需求，確保Relationship Goals理想關係指南真正幫助找到對象。

責任編輯：張寶燕

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