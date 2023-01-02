【保你大】丈夫保單未有填受益人　死後遺產遭債權人凍結　令妻錯失保險金違保險原意

早前筆者接連做了幾單年青人的保險生意，其中一單是一位剛出來社會工作的男孩子Matthew。昨日他WhatsApp筆者，表示對剛買的保險有點不明白，筆者第一個反應以為他是想Cooling Off（在冷靜期取消保單的意思），細問之下，才知道是他想查問他爸爸的一份保單情況。

我們吃過早餐之後，Matthew便踏入正題。

Matthew:「森哥，我想問一下，買保險是不是一定要寫受益人呢？」

森：「不是的，你可以選擇不寫受益人，又或者直接寫『遺產』。如果你沒有寫，其實保險賠償也會變成你的遺產。但我會強烈建議，投保人應該盡量寫受益人。年青人可以寫給父母，結了婚的最好寫給配偶，而年紀較大的，可以寫給子女。」

Matthew：「咦！買單時真的沒有寫，稍後可以寫嗎？」

森：「當然可以，你可以隨時補回或更改受益人。聽你在WhatsApp提到，是你爸爸有份保險，一直沒有寫受益人，所以想問問，現在是否可以補填，是嗎？」

Matthew：「嗯，是的！」

森：「我剛才說，我強烈建議投保人寫受益人，是因為我親自處理過一個很不幸的個案！」

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Matthew：「不幸個案？」

森：「是的，我有一位客戶，當年買保險時還未結婚，父母又已經離世，他不想保險賠償給自己的兄弟，所以受益人只寫了『遺產』，但又一直沒有更改。當他過身時，他太太來找我辦理保險賠償，才發現其中這份保險沒有寫受益人，即是沒有寫給太太。」

Matthew：「照道理也沒有大問題的，最多是安排遺產承辦吧！」

森：「本來是的，尤其是他有遺囑的話。但你要注意，如果沒有遺囑，也不一定完全可以將遺產留給太太，因為遺產的分配要根據《無遺囑者遺產條例》的先後次序。但我這位客戶的情況更麻煩，因為他生前欠下一大筆貸款，債權人提出凍結他的遺產，要扣除他的欠款才可以發放遺產。結果，他這筆相對不少的保險賠償，太太便不能提取。他有兩名年幼子女，其實頗需要這筆保險賠償的，奈何當初他一直沒有更改受益人，所以令太太少了一筆保險金！」

Matthew：「嗯，不是人死了，便不用還債嗎？」

森：「不是的，人死了，債權人不能向他的家人追債，但如果他還有遺產的話，債權人便可以申請從他的遺產中扣除欠款，才將其餘遺產解凍！」

Matthew：「啊，原來是這樣！」

森：「那麼，你爸爸的保單情況如何呢？」

Matthew：「嗯，早幾日我告訴我爸爸，我和太太最近都買了保險，他才告訴我，他早年有兩份保險都好像沒有寫受益人，所以叫我向你問一下，到底現在還是否可以更改。如果不更改又有沒有問題。」

森：「明白了！正如我剛才所說，受益人可隨時補回或更改。我強烈建議你爸爸盡快寫受益人，因為如果變了遺產，某程度是違反了保險的原意！」

Matthew：「是甚麼原意？」

森：「保險的其中一個好處是，萬一發生不幸事件時，可以即時提供一筆備用現金，支援受保人或他的家人的生活。如果沒有寫受益人，令到保險賠償變成遺產，那就要被凍結，直到辦理好遺產承辦手續才可以提取。」

Matthew：「哦！原來如此！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第792期《iMoney》Focus。

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