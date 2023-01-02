【中港通關】新地15大商場　除夕元旦人流生意升2成　斥資1000萬元獎賞迎通關

▲ 新鴻基地產旗下15大商場，除夕元旦假期人流生意升2成，將斥資1000萬迎通關商機。（資料圖片）

剛過去的除夕元旦假期，市面消費氣氛暢旺且現「報復式消費」，有本地商場生意及人流較去年同期升20%，當中以餐飲、電子影音及娛樂表現最為理想。此外，香港與内地料最快於本月8日首階段通關，本地各行各業已各出奇謀，準備迎接通關帶來的龐大商機。

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除夕元旦餐飲零售銷情暢旺 人流生意錄雙位數增長

新鴻基地產（新地）15大商場包括apm、大埔超級城、WWWTC世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等推出互動節日裝飾、除夕活動兼加強消費優惠獎賞，向全港市民送上祝福和驚喜，加上受惠於防疫措施大幅鬆綁，成功帶動銷情。

去年（2022年）年尾婚宴、商務及親友聚會大幅恢復，除夕夜不少食肆延長營業時間。有西式餐廳表示，政府宣佈放寬防疫措施消息出台後，預訂情況比去年多了5成。不少酒樓餐廳已一早滿座，平均做2至3輪生意，除夕日生意按年升幅超過5成。電子影音方面，新型號手機及智能運動手錶成為港人及公司周年送禮熱門之選，加上天氣寒冷助長保暖產品銷量，生意按年升3成。娛樂方面，多齣電影大受歡迎，吸引不少顧客趁除夕連周末假期外出觀賞兼用餐消遣，生意按年亦升3成。

新鴻基地產執行董事馮秀炎小姐表示: 「總結今年（2022年）第四季（10月至12月）在新年除夕及多個傳統大節日帶動下，商場人流及生意較第3季均錄得雙位數增長。」

憧憬中港通關商機 新地大送1,000萬消費獎賞

憧憬香港與內地通關在即，且適逢農曆新年消費需求上升，新地15大商場將聯手推出逾1,000萬消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇，包括於「新地購物一站通」網上平台新增旅客電子優惠專區，網羅逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞，包括美容護膚品禮品回贈、影音產品購物券及低至半價折扣優惠等。另外，商場又推出「回港禮遇」向入境旅客派發100萬元電子購物優惠券，大送10萬份「歡迎禮品包」，內有100元電子美食優惠券、消毒搓手液及購物袋。

與策略性夥伴合作 冀通關「旺丁又旺財」

馮秀炎指出，新地將與多個策略性夥伴緊密合作，包括內地流行網絡媒體、銀行、社交平台及旅遊手機應用程式等，吸納更多旅客蒞臨旗下商場消費購物，冀能進一步刺激人流生意。商場配合農曆新年特色裝飾及創意科技互動遊戲、豐富購物獎賞、大型倒數活動等，預料新春節日零售表現理想。

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責任編輯：楊嘉軒