Twitter力削成本 總部辦公室欠租百萬遭起訴

富豪馬斯克入主社交媒體巨企Twitter以來力削成本，關閉部分地區辦公室及削減清潔服務。Twitter更拖欠三藩市總部辦公室約百萬租金，遭業主入稟起訴。

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彭博社報道，業主Columbia Reit上周四（22年12月29日）於三藩市提出訴訟，指Twitter拖欠位於三藩市的總部辦公室租金，涉款約13.6萬美元（約106萬港元）。

Columbia Reit聲稱早於去年12月16日已知會Twitter，要求該公司在5日内遷出，但Twitter並無遵守這項要求。

早前已有報道指，馬斯克（Elon Musk）已將總部辦公室由四層的規模縮減為兩層，取消清潔服務。有指他拒絕支付Twitter西雅圖辦公室的租金，並計劃關閉位於紐約的辦公室。

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馬斯克更拒絕支付一筆約19.8萬美元的私人包機費用，遭私人飛機服務商於新罕布什爾州起訴。

外媒估計Twitter過去數月已停止繳交數百萬租金或服務費用，有指馬斯克下令員工重新談判合約條件甚至終止協議。

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責任編輯：鄭錦玲