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近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元

環球社會熱點 14:21 2023/01/02

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受通脹高企等因素影響，英國民眾正面對生活成本大增問題。有民意調查發現，若每月開支再增加20英鎊（約188.5港元），近4成英國成年人將感到難以應付。調查機構表示，愈來愈多英國民眾選擇只吃冷凍食物，或選擇使用蠟燭取代爐具應對危機。

IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱 【下一頁】

英國慈善機構Citizens Advice民意調查發現，若每月開支再增加20英鎊 ，37%受訪成年人表示難以應付。25%人亦指感到稍有困難（somewhat difficult），而感到非常困難（very difficult）的則有7%，另外亦有4%受訪者形容為不可能。

機構表示，愈來愈多民眾採取絕望的措施應對難關，包括只吃冷凍食物等。至於去年12月協助轉介至食物銀行的人數，機構亦表示錄得創紀錄新高。英國最大債務慈善咨詢機構StepChange亦指，愈來愈多民眾因希望減少能源開支，選擇使用蠟燭，甚或完全不煮食。

英國樓價今年升2.8% 十大地區升幅最強勁（附排名） 【下一頁】

另一調查機構Public First在去年12月5至9日期間，採訪2,000名英國成年人後發現，23%在食品、洗浴用品及能源等必需品開支較過去3個月更多。67%受訪者亦承認，若未有額外支出，只能再堅持半年或更短時間。3分1透露，已在過去3個月內動用積蓄渡過難關，更有56%人指已經耗盡，或在未來3個月內耗盡積蓄。

Citizens Advice亦敦促政府制定明確計劃，協助正經歷難關，甚至正勉強度日的民眾。機構行政總裁Clare Moriarty表示，數以百萬的家庭正處於財務崩潰邊緣，機構已錄得創紀錄的求助人數，研究亦顯示民眾已無法進一步削減開支，若未有針對性的干預措施，數百萬人或需面對絕望的一年。

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責任編輯：李俊儀

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