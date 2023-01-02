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【日本皇室】參加新年活動 寬別3年首次向公眾致意

環球社會熱點 13:26 2023/01/02

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日本皇室每年新年時，按慣例會到宮殿露台向民眾揮手致意。活動因為新冠疫情暫停2年後，周一（2日）終於再次舉辦。天皇德仁及家人一同露面，向民眾致詞。在場皇室不止今年首次參加的愛子，已退位的上皇明仁夫婦亦有現身。

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【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜 【下一頁】

德仁表示，相隔3年後，十分高興再次與民眾同賀新年，希望日本民眾今年能夠安泰。因皇宮新年活動只有成年成員參與，正好成年的愛子公主亦首次參加。周一活動上共15名皇室成員現身，包括上皇明仁與上皇妃美智﹑皇儲文仁﹑皇儲妃紀子及次女佳子公主等。

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今年的皇室新年活動規模不及疫情前，宮內廳憂慮近日疫情有反彈跡象而限制人流。民眾經抽籤選中才有機會參與，相信約9,600人獲中選。周一全日將有共6場活動，明仁及美智子據報只參加上午活動。

德仁與皇后雅子於周日（1日）按照傳統，接受皇室成員﹑政府高層及外交人員的新年祝賀。德仁表示，希望日本民眾幸福及國家發展順利。按照德仁夫婦要及疫情考量，今年女性皇室成員均未戴頭冠，不過參加人數較去年增加。

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責任編輯：吳漢培

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