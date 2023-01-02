比利靈柩將安置在9樓 俯瞰成名球場

巴西球王比利上周離世，葬禮將在今周舉行。喪禮完成後，靈柩將遵照比利遺願，安放在家鄉山度士的一處墓園大樓高層。不少球迷認為，比利想在離世後俯瞰自己成名的地方—球會山度士主場。

球王比利離世享年82歲 巴西宣布哀悼3日 【下一頁】

英國媒體報稱，周二（3日）舉行喪禮後，比利（Pele）的靈柩將按照其遺願，擺放在能夠看到球會山席士（Santos）主場的墓園大樓。據悉，比利生前積極尋找死後安放的地點，最終選定可以看到球場的墳場。

不少球迷認為，正是能夠看見山度士的主場，才讓比利決定在此安葬。有指，比利揀選9樓亦有特別原因，向其父親曾身穿的9號球衣致敬。比利友人指他選擇大樓因為有種平靜感，而且不似一座墓園。

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全球各界名人悼念 懷緬一代巴西球王比利 【下一頁】

比利喪禮更多詳情暫未公開，但據英媒了解，靈柩將塗上金色，兩旁有精緻雕刻及多張比利的經典照片。

不少球迷已提前前往墓園大樓，向一代球王比利送上最後敬意，更有人帶上子女來懷緬比利。有球迷幾乎聲淚俱下地表示，比利對足球貢獻極大，帶同子女前來亦希望他們了解比利對山席士這座城市的意義。

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責任編輯：吳漢培