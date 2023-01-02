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加拿大今年起禁外國人置業 有部分物業例外

環球社會熱點 12:09 2023/01/02

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加拿大為遏制樓價及炒賣風氣，早前通過一項禁止外國人兩年内購買住宅的法案，於周日（1日）起生效。不過仍有部分物業不受外國人置業禁令影響。

英國樓價今年升2.8% 十大地區升幅最強勁（附排名） 【下一頁】

加拿大樓價在新冠疫情期間急升，執政自由黨競選期間批評奸商、企業和外國投資者炒貴當地樓價，指房屋是為民眾自住而非投資者而設，承諾採取行動解決房屋危機。

自由黨以微弱優勢勝出選舉後，去年推出「禁止非加拿大人購買住宅物業法」（Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act），向外籍買家開刀。

法案禁止外國人兩年内在加拿大購買住宅物業作投資，違者可被處以1萬加元（約5.75萬港元）罰款。

禁令適用於住宅物業，包括獨立屋或有1至3個單位的類似建築物、半獨立屋、公寓單位或類似建築物。 

當局指別墅等休閑地產物業、位於核心人口少於1萬人的地區物業也不受禁令影響。持有臨時工作許可證、難民申請人和符合特定標準的留學生也獲豁免。

英國智庫預期 民眾可支配收入明年減3.8% 【下一頁】

加拿大統計局2019年的數據發現，在多倫多及溫哥華這兩個大城市，外國人士擁有約15%至20%空置單位的業權。

各地政府也努力解決樓價上升的問題，包括安大略省將外國買家的地產交易稅由20%上調至 25%。卑詩省也對外國買家徵收20%的稅。

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責任編輯：鄭錦玲

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