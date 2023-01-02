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【珊瑚凍卵】科學家測試冷凍網技術　保存大堡礁珊瑚幼蟲

11:42 2023/01/02

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珊瑚礁被科學家認為是海中的熱帶雨林，能為魚類及甲殼類等生物提供棲息地、豐富食物及能量，惟珊瑚持續受全球暖化問題威脅，愈趨危急。據《路透社》報道，為了拯救澳洲大堡礁，現時正有科學家研究以新冷凍技術，幫助珊瑚保存幼苗繁衍後代。

報道指，以往技術需要動用精密的雷射設備來冷凍珊瑚幼蟲，而近日澳洲海洋科學院（Australian Institute of Marine Sciences，AIMS）則採用源於半導體技術、的冷凍網（Cryomesh）技術，上月於實驗室進行測試，首度採用技術保存大堡礁的珊瑚幼蟲。

冷凍網技術將珊瑚幼蟲保存於 -196°C，由美國明尼蘇達大學科學與工程學院的一個團隊設計，早前曾分別試用於夏威夷小型與大型珊瑚，惟大型品種測試卻失敗。

該團隊是次負責支援保存大堡礁珊瑚幼蟲的測試，並有其他參與機構，包括：澳洲海洋科學院、美國史密森尼國家動物園（Smithsonian National Zoo），以及美國史密森尼保育生物學研究所（Smithsonian Conservation Biology Institute）。

為對抗氣候變遷導致珊瑚白化事件頻生，現時連保育珊瑚也需要「凍卵」，助更快速部署人工復育。AIMS在是次大堡礁珊瑚幼蟲測試取得初步成功，之後將繼續測試大型品種。如果珊瑚「凍卵」成功規模化，將有助大量保存珊瑚幼蟲，未雨綢繆。

責任編輯：張寶燕

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