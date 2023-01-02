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教廷料有數千人瞻仰靈柩 榮休教宗本篤十六世離世

環球社會熱點 11:28 2023/01/02

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榮休教宗本篤十六世於當地時間上周六（2022年12月31日）早上逝世，享年95歲。公眾可於本周起瞻仰本篤十六世靈柩，預料將有數千人悼念本篤十六世。梵蒂岡表示，將按本篤十六世遺願舉行簡單儀式。現任教宗方濟各在新年彌撒期間，亦有提及本篤十六世。

教宗方濟各：本篤十六世是羅馬教廷的禮物 【下一頁】

本篤十六世（Benedict XVI）靈柩於周日（1日），將會移至他生前居住的梵蒂岡修道院小教堂。民眾周一（2日）至周四（5日）可以在聖彼得大教堂（St Peter’s Basillca）瞻仰靈柩。梵蒂岡預料，期間將有數千人到場悼念。梵蒂岡亦指，將按照本篤十六世遺願，舉行一個簡單但莊嚴的儀式。

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方濟各（Pope Francis）周日坐在輪椅上主持新年彌撒，期間為本篤十六世進入天堂作禱告。他指已將本篤十六世託付給聖母，讓聖母陪伴對方從這個世界走向上帝。

球王比利離世享年82歲 巴西宣布哀悼3日 【下一頁】

方濟各其後再於發表新年祝福時提及本篤十六世，並形容對方是教會的忠實僕人。他向參加儀式的民眾呼籲圖團結一致，感謝上帝賜予的福音以本篤十六世。梵蒂岡亦公開本篤十六世遺囑，他於其中感謝上帝祝福，並請求所有被他誤會的人原諒。

本篤十六世於當地時間上周六逝世，他近10年前宣布退位，是教廷600年來第一個請辭的教宗，舉措震驚世人。他退位後獲得榮休教宗稱號，仍舊居住於梵蒂岡。他被外界認為是出色的神學家，但亦因未對天主教會的性侵醜聞採取行動而遭到批評。

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責任編輯：李俊儀

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