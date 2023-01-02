【烏克蘭戰爭】北約籲西方準備長期軍援 指俄未有和談表現

俄羅斯與烏克蘭近日傳出不少消息，指雙方均有意願和談，惟未見任何實際交涉。北約秘書長斯托爾滕貝格呼籲西方國家，需要準備好長期援助烏克蘭。同時，他亦指俄國去年的局部動員令反映對方未有意願和談，甚至可能發動新攻勢。

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斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周日（1日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時指出，俄羅斯去年9月的局部動員令顯示對方現階段不打算終止戰爭，俄軍可能動員更多士兵參戰，甚至發動新攻擊。

斯托爾滕貝格呼籲，西方國家需要做好長期軍事支援烏克蘭的準備，只有此舉能保障烏克蘭能維持獨立主權國家地位，並迫使俄羅斯願意「坐下來」及商討如何終止戰爭。他亦表明，烏克蘭的談判籌碼正是戰場的成就。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦在新年講話重申支持烏克蘭，揚言法國將繼續援助烏方直至勝利。

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俄軍在新一年繼續轟炸烏克蘭，連續多日空襲多地，烏克蘭首都基輔及多數部地區再次傳來攻擊聲。基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）聲稱，俄軍無人機周一凌晨（2日）再度來襲，並指烏軍防空系統擊落16個空中目標。

自除夕（12月31日）起，俄軍在新年期間維持對烏襲擊。烏軍指上周六成功擊落12枚俄軍巡航導彈，惟仍有8枚「漏網之魚」。元旦日清晨，烏軍再稱擊落45架俄軍的伊朗製自殺式無人機。

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責任編輯：吳漢培