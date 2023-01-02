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流感新冠夾擊英醫院 急症室病人等99個鐘先有床位

環球社會熱點 11:01 2023/01/02

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英國冬季繼續受新冠肺炎與流感疫情夾擊，醫療系統承受龐大壓力，有急症室患者要等候長達99小時才獲安排床位。多家醫療機構近日宣布發生嚴重事故，無法為患者提供安全護理。

英醫療中心發錯聖誕訊息 病人突變「患癌」瀕死 【下一頁】

英媒報道，位於英格蘭斯溫登（Swindon）Great Western Hospital有名患者，上周於急症室等候99小時才獲得床位入院。

流感與新冠確診個案不斷增加，導致醫院面臨沉重壓力。最少10多家醫院信托基金與救護車服務機構宣布，過去7日發生嚴重事故而未能繼續提供安全護理。

根據英格蘭國民保健服務（NHS England）的數據，去年11月有近3.8萬名急症室患者要輪候超過12小時才能入院，較前年同期增加超過3倍。

英格蘭上周約兩成使用救護車送院的患者，要等候超過1小時才能轉介至急症室。

英國喬治小王子「被代言」玩具刀 被笑似加勒比海盜 【下一頁】

英國皇家急救醫學院院長寶爾（Adrian Boyle）形容，上月的醫院和救護車輪候時間是有史以來最長，入院率也創新高。他更警告，當地每周或有多達500人因緊急醫療服務延誤而死亡。

寶爾預計民眾的免疫力因隔離措施下降，今年可能會爆發更大規模疫情。他敦促合資格民眾盡快接種流感疫苗，減輕醫院壓力。

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責任編輯：鄭錦玲

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