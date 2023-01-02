IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱

各大國際機構早前表明，2023年的經濟狀況可能惡劣。國際貨幣組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃警告，由於全球3大經濟體增長持續疲弱，今年經濟相信會更為困難。她亦預料中國將出現大量新冠確診，估計會進一步打擊今年經濟。

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格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周日（1日）接受訪問時表示，今年將比去年更困難，因為美國﹑歐盟及中國在內的全球3大經濟體的經濟活動同時放緩。她更指出，中國更是40年來首次，經濟增長速度未有超越全球水平。

隨中國防疫政策放寬，格奧爾基耶娃預料感染人數在數月內如「野火」蔓延，估計將進一步打擊今年的經濟，拖累全球及區域增長。

格奧爾基耶娃亦指出，美國經濟是最為堅韌，勞動力市場仍然強勢，可能有機會避免衰退。但她亦表明，勞動力市場強勢並非單純利好，聯邦儲備局或維持更長時間收緊息口，希望降低通脹。

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IMF去年10月公布今年經濟預測時，因俄烏戰爭延續﹑高通脹壓力及各地央行持續加息，大幅調整2023年的經濟增長預期。IMF估計中國去年國內生產總值（GDP）增長為3.2%，等同全球水平。中國今年則預計有4.4%，全球增長料再收縮。

但格奧爾基耶娃今次言論後，在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇上發表的最新經濟預測上，IMF可能進一步下調中國及全球的增長預期。

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責任編輯：吳漢培