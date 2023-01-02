  • 21°C
香港時間 : 2023102日 (週一) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023展望】富達繆子美：港股反彈力度強　「亞洲投資者已搭上這班車，但歐美仍觀望」

股市 12:00 2023/01/02

分享：

分享：

【2023展望】富達繆子美：港股反彈力度強　「亞洲投資者已搭上這班車，但歐美仍觀望」

中港股市投資氣氛自內地放寬防控後逐步改善，富達國際亞太區股票研究主管繆子美指，內地開放的速度較預期快，預期今年港股反彈力度強，可跑贏A股。她表示：「目前亞洲投資者已搭上這班車，但歐美投資者對港股仍然觀望，對參與持審慎態度。」

整個中國股市都處於估值不斷重估的階段

繆子美接受本報專訪時表示，隨內地手機防疫程式「通信行程卡」退出舞台，反映內地疫情管理模式有根本性變化，將恢復經濟增長變成政府首要任務，這對投資者情緒及經濟看法都是非常大的轉捩點，相信「整個中國股市都處於估值不斷重估的階段，所有板塊將陸續走出谷底，所以選股變得相當重要」。

她稱，現時市場仍未完全反映放寬防疫帶來的利好因素，故她對今年港股樂觀，因中國已走出谷底，並已從疫情防控走進國際舞台，出現自上至下的全方位改變，支持經濟增長，同時地緣政治風險下降，令投資者更有信心投資互聯網行業及中概股。

宏利陳致洲：中港股市首季料走勢波動【下一頁】

「過去兩年出現強者愈強，部分弱者被淘汰的情況，所以未來一年將是選股投資者的樂園，揀出能渡過難關的優質股份，而海外投資者回歸市場時，一般會先選擇行業龍頭。」

繆子美指，雖然港股已從低位反彈三成，但外資傾向先觀察疫情防控放寬後會否失控，並等待新領導層上任、企業公布樂觀指引，才考慮參與，故她估計，「今次大市升浪持續時間會較長，而且波動性較大，投資者會有更多時間參與，建議採取逢調整吸納取態」。

【專訪全文可按此】

相關文章：【2023展望】瀚亞投資：市場最壞時期已經過去　中資股的估值、盈利預期及投資者持倉均處於極低水平

相關文章：【2023年展望】美銀：60/40投資組合明年有望重錄正回報　看好兩類股票、料經濟將溫和衰退

記者：陳韻妍

港股 中國市場 疫情 繆子美 中國概念股 富達 外資 中國 亞洲
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大劉前度】劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求
【大劉前度】劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌207點　阿里巴巴美股靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌207點　阿里巴巴美股靠穩（不斷更新）
【美股收市】道指跌73點 納指全年累挫逾33% 富途單日瀉31%
【美股收市】道指跌73點 納指全年累挫逾33% 富途單日瀉31%
【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？
【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？
【澳門博彩】永利澳門及永利皇宮娛樂場範圍及相關博彩設備　無償歸屬澳門政府
【澳門博彩】永利澳門及永利皇宮娛樂場範圍及相關博彩設備　無償歸屬澳門政府
【中國通關】一文看清美日韓等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　英：中國旅客1.5起須持陰性證明（12月31日）
【中國通關】一文看清美日韓等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　英：中國旅客1.5起須持陰性證明（12月31日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款