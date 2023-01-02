▲ 【2023展望】富達繆子美：港股反彈力度強 「亞洲投資者已搭上這班車，但歐美仍觀望」

中港股市投資氣氛自內地放寬防控後逐步改善，富達國際亞太區股票研究主管繆子美指，內地開放的速度較預期快，預期今年港股反彈力度強，可跑贏A股。她表示：「目前亞洲投資者已搭上這班車，但歐美投資者對港股仍然觀望，對參與持審慎態度。」

整個中國股市都處於估值不斷重估的階段

繆子美接受本報專訪時表示，隨內地手機防疫程式「通信行程卡」退出舞台，反映內地疫情管理模式有根本性變化，將恢復經濟增長變成政府首要任務，這對投資者情緒及經濟看法都是非常大的轉捩點，相信「整個中國股市都處於估值不斷重估的階段，所有板塊將陸續走出谷底，所以選股變得相當重要」。

她稱，現時市場仍未完全反映放寬防疫帶來的利好因素，故她對今年港股樂觀，因中國已走出谷底，並已從疫情防控走進國際舞台，出現自上至下的全方位改變，支持經濟增長，同時地緣政治風險下降，令投資者更有信心投資互聯網行業及中概股。

「過去兩年出現強者愈強，部分弱者被淘汰的情況，所以未來一年將是選股投資者的樂園，揀出能渡過難關的優質股份，而海外投資者回歸市場時，一般會先選擇行業龍頭。」

繆子美指，雖然港股已從低位反彈三成，但外資傾向先觀察疫情防控放寬後會否失控，並等待新領導層上任、企業公布樂觀指引，才考慮參與，故她估計，「今次大市升浪持續時間會較長，而且波動性較大，投資者會有更多時間參與，建議採取逢調整吸納取態」。

【專訪全文可按此】

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記者：陳韻妍