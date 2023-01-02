▲ 【2023展望】宏利陳致洲：中港股市首季料走勢波動 內地確診人數上升或短暫窒礙供應鏈

內地將在農曆新年前全面通關，為2023年添喜，宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲指，內地一定要復常，短期確診個案勢升，故經濟數據表現或參差，加上保守估計美國聯儲局今年上半年至少要加息100點子（即1厘），中港股市首季料走勢波動，但相信亞洲股市今年可反彈12%至15%，並跑贏美股。

疫情窒礙供應鏈 或推升美通脹

內地自1月8日起將取消入境後集中隔離及核酸檢測，陳致洲接受本報專訪時表示，中央選擇於1月開放，距離農曆新年還有兩周，而且春節期間內地企業停工，若市民在此段時間確診，有望趕及春節假期完結後恢復工作。不過，他提醒，確診人數上升或短暫窒礙供應鏈，向美國出口時可能引致物價上升，推高通脹，恐拖累首季港股的投資情緒。

陳致洲指，受累內地疫情防控、房地產政策及科企監管，去年投資者在中國配置相對較少，但近期三方面已看到明顯轉軚，資金觀望入市時間。但他提醒，中港股市已由低位反彈逾三成，新年交投較淡靜，1月份內地數據或續欠佳，籲投資者不應過急入市，長倉基金有可能待下半年才流入。

遏通脹預期 美息至少再加1厘

另一邊廂，聯儲局去年已累計加息425點子，陳致洲相信，儲局口徑會維持鷹派，美國PCE物價指數按月增長回落到0.2%至0.3%。他估計，美國今年2月及3月各加息50點子，最壞情況是5月再加息25點子，聯邦基金目標利率最終升到5.5厘至5.75厘才停止。

「如果市場估到儲局做的事，對通脹的影響有限。儲局要做的是管理預期，所以會做得凌厲一點，否則股市一直升，市場便會以為通脹已消失，可以軟着睦，這樣反而會有反效果。」

【專訪全文可見此】

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記者：袁諾曦、陳韻妍