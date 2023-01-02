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【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？

股市 08:02 2023/01/02

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【美國加息】2023美國續收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？

美國利息走勢為2023年環球經濟及股市的最關鍵因素，美國聯儲局已表態放慢加息步伐，利率期貨市場顯示，下一次聯儲局在2月議息，即2023年首兩個月只會加息一次0.25厘，加至4.5厘至4.75厘，並預期大概在5厘見頂，令股市歡騰，不過，聯儲局控制資金投放市場，又豈只加息一把刀。

聯儲局第二招，是縮減資產負債表，在去年4月中，資產負債表高達9.015萬億美元，在通脹壓力下，聯儲局由QE（量化寬鬆）轉為QT（量化緊縮），自去年9月起，縮表上限加至950億美元。聯儲局資料顯示，資產負責表已由9.015億美元高位，縮至8.6萬億美元，縮減了約4000億美元，自9月後，平均每月縮表近700億美元，雖然儲局放慢加息，惟未對縮表步伐提及任何看法。

由於聯儲局上調的聯邦基金利率，即控制隔夜拆息操作。簡單來說，聯儲局加息加到4.25至4.5厘，儲局會以下限利率來操作，貨幣基金等機構可以國債等抵押品，向儲局存入抵押品後，聯儲局以4.25厘貼現率作逆回購，從而引導利息向上。

在上周五（12月30日），約113名參與者向聯儲局隔夜逆回購協議，總計投入創紀錄的2.554萬億美元；正正反映資金泛濫，這些資金在市場沒處投放，最後回流到聯儲局手中，儲局單日總支付近3億美元的利息。

如果儲局以QT手段，向市場收回這「多餘」的資金，不以最高速的950億美元，而是以平均700億美元計，亦要縮多3年資產負債表，或這側面解釋了為何美債息仍高企的原因。

【美國經濟】聯儲局隔夜逆回購操作使用量升至2.55萬億美元　創歷史新高

記者：譚志偉

外滙 貨幣政策 美股 財政政策 逆回購 期貨 回購 量化寬鬆 縮表 利率期貨
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