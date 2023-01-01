業主變租客　預繳半年租金　1.2萬月租597呎屯門私樓

樓市前景未明，有業主最近沽出自住物業後，暫租單位觀察後市。祥益地產黃慶德表示，新屯門中心5座低層H室，實用面積597平方呎，兩房間隔，日前獲區內租客垂青。由於租客預繳半年租金，業主有見及此，願意減租1,000元，上述租客有感租金符合心水，遂便決定即時「拍板」以月租1.2萬元承租，平均呎租約20.1元。

黃慶德透露，租客為區內客，因最近沽出自住物業，故物色區內優質租盤，鍾情上址附設企理裝修，故預繳半年租金租住。

代理指，若以現時同類型單位的銀行估值約528萬作計算，該單位的租金回報率達2.7厘。

延伸閱讀 會德豐明年推5盤 涉逾2000伙 MONACO開始分批入伙【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機