  • 19°C
香港時間 : 2023101日 (週日) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

業主變租客　預繳半年租金　1.2萬月租597呎屯門私樓

股樓投資 17:21 2023/01/01

分享：

分享：

樓市前景未明，有業主最近沽出自住物業後，暫租單位觀察後市。祥益地產黃慶德表示，新屯門中心5座低層H室，實用面積597平方呎，兩房間隔，日前獲區內租客垂青。由於租客預繳半年租金，業主有見及此，願意減租1,000元，上述租客有感租金符合心水，遂便決定即時「拍板」以月租1.2萬元承租，平均呎租約20.1元。

黃慶德透露，租客為區內客，因最近沽出自住物業，故物色區內優質租盤，鍾情上址附設企理裝修，故預繳半年租金租住。

代理指，若以現時同類型單位的銀行估值約528萬作計算，該單位的租金回報率達2.7厘。

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

物業出租 新屯門中心 屯門 祥益地產

下一篇文章

元朗世宙兩房戶一年累減143萬沽　代理：樓價已喘定　由低位微升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】灣仔海濱長廊公園、炮台山東岸公園正式開放　海濱共享空間首引進海上餐廳（附交通方法）
【假日好去處】灣仔海濱長廊公園、炮台山東岸公園正式開放　海濱共享空間首引進海上餐廳（附交通方法）
【飲食情報】麥當勞元旦限定全日早餐強勢回歸！全新阿華田脆脆口味熱香餅登場
【飲食情報】麥當勞元旦限定全日早餐強勢回歸！全新阿華田脆脆口味熱香餅登場
中國未達成新冠群體免疫 美疾控中心憂新變異株出現
中國未達成新冠群體免疫 美疾控中心憂新變異株出現
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
中國12月官方非製造業PMI急挫至41.6% 遠遜預期
中國12月官方非製造業PMI急挫至41.6% 遠遜預期
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款