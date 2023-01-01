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元朗世宙兩房戶一年累減143萬沽　代理：樓價已喘定　由低位微升

股樓投資 16:50 2023/01/01

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最近樓市交投加快，平價盤迅速被消化，造價回穩。中原地產王勤學說，元朗世宙3座高層D室，實用面積426平方呎，兩房間隔，於去年11月放盤，原開價788萬元，放盤一年，累減143萬元，新近以645萬元易手，實用呎價約15,141元，

王勤學指，世宙本月初首宗兩房單位成交價為593.5萬元，第二宗造價為620萬元，第三宗造價640萬元，而是次最新成交造價再多5萬元，可見樓價已喘定，亦由低位微升，而屋苑本月錄得5宗成交，平均實用呎價約14,259元。

資料顯示，原業主於2016年11月以582.1萬元買入單位，持貨6年，現帳面獲利62.9萬元，單位期內升值約11%。

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

世宙 中原地產 二手市場 私人屋苑

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