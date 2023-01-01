屯門居屋兆禧苑累減34萬沽　3年勁蝕111萬

雖然近期二手市道稍有好轉，但仍錄大額蝕讓，就連用家主導的居屋市場也不例外。祥益地產邱家邦說，屯門居屋兆禧苑A座低層1室，實用面積363平方呎，兩房一廳，日前累減34萬元，以326萬元（自由市場價）沽出，實用呎價約8,981元。

邱家邦透露，新買家為區內客，考慮到單位樓價低水，可以負擔，而且屋苑周邊的購物、交通都十分方便，加上原業主有意出售物業，所以購入單位。

資料顯示，原業主2019年以約437萬元（自由市場價）購入上址，持貨約3年多，現帳面蝕約111萬元，物業期內貶值約25%。

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