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【帶你睇盤】鄰近香港大學站　284呎開放式戶叫價590萬

股樓投資 15:59 2023/01/01

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不少人為方便上班，鍾情港島區單位。今期利嘉閣推薦的屋苑為俊威閣，位於薄扶林道73號，最大賣點是鄰近港鐵香港大學站，步行約2分鐘到達，而且生活配套齊全。

放盤單位為高層B室，實用面積284平方呎，原則兩房，現改為開放式，目前叫價590萬元，若承造九成按揭，首期只需59萬元。

    點擊圖片放大
    +6
    +5
放盤單位 俊威閣高層B室（物業編號：BO57784382）
實用面積 284平方呎
間隔 原則兩房，改為開放式
叫價 590萬元（最後更新日期：2023年1月1日）
賣點
  • 精品開放式單位。
  • 一成首期，只需59萬起。
  • 鄰近港鐵站，步行只需2分鐘，交通方便。
  • 11中西區名校網。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3vwxc7o

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

俊威閣 利嘉閣 私人屋苑 二手市場

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