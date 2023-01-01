【帶你睇盤】鄰近香港大學站　284呎開放式戶叫價590萬

不少人為方便上班，鍾情港島區單位。今期利嘉閣推薦的屋苑為俊威閣，位於薄扶林道73號，最大賣點是鄰近港鐵香港大學站，步行約2分鐘到達，而且生活配套齊全。

放盤單位為高層B室，實用面積284平方呎，原則兩房，現改為開放式，目前叫價590萬元，若承造九成按揭，首期只需59萬元。

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放盤單位 俊威閣高層B室（物業編號：BO57784382） 實用面積 284平方呎 間隔 原則兩房，改為開放式 叫價 590萬元（最後更新日期：2023年1月1日） 賣點 精品開放式單位。

一成首期，只需59萬起。

鄰近港鐵站，步行只需2分鐘，交通方便。

11中西區名校網。

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