【帶你睇盤】鄰近香港大學站　284呎開放式戶叫價590萬

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畢架．金峰首錄撻訂 買家料失125萬訂金
不少人為方便上班，鍾情港島區單位。今期利嘉閣推薦的屋苑為俊威閣，位於薄扶林道73號，最大賣點是鄰近港鐵香港大學站，步行約2分鐘到達，而且生活配套齊全。
放盤單位為高層B室，實用面積284平方呎，原則兩房，現改為開放式，目前叫價590萬元，若承造九成按揭，首期只需59萬元。
|放盤單位
|俊威閣高層B室（物業編號：BO57784382）
|實用面積
|284平方呎
|間隔
|原則兩房，改為開放式
|叫價
|590萬元（最後更新日期：2023年1月1日）
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢