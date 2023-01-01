畢架．金峰首錄撻訂　買家料失125萬訂金

雖然近期樓市氣氛稍有好轉，但有個別新盤錄大額撻訂。遠展（00035）旗下已屆現樓的沙田畢架．金峰，日前錄得一宗撻訂，料買家遭發展商沒收樓價5%之訂金，涉約125萬元。

成交紀錄冊資料顯示，撻訂單位為屋苑第1座6樓A室，實用面積1,334平方呎，三房連儲物房間隔，於2022年4月以2,496.7萬元，連車位售出，實用呎價約18,716元。不過，買家日前撻訂，料遭沒收樓價5%之訂金。值得留意的是，上址為畢架．金峰推售8個月來首宗撻訂。

資料顯示，畢架．金峰提供62個分層住宅，以及4幢洋房，其中分層住宅全屬三房間隔，實用面積由1,018平方呎起，最至大1,548平方呎，每戶設私人升降機大堂（除地下樓層），而洋房面積則由2,800平方呎起，至最大3,400平方呎。

畢架．金峰第1座8樓A室現樓單位

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