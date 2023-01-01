  • 19°C
香港時間 : 2023101日 (週日) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

年青情侶除夕去睇樓　議價3小時　低估價一成購海濱花園三房海景戶

股樓投資 14:48 2023/01/01

分享：

分享：

雖然踏入樓市淡季，但受通關消息推動，近日二手市場連錄成交。中原地產周毅麒說，荃灣海濱花園9座高層A室，實用面積497平方呎，三房間隔，向西北，附雅致裝修及享海景，日前以568萬元易手，較銀行估價低約一成，實用呎價約11,429元。

周毅麒透露，上址原叫價680萬元，獲覓盤一個月的年輕情侶於除夕周末睇中。該對年輕情侶參觀上址後，對單位一見鍾情，考慮到通關在即，怕樓價觸底回升，故立即還價洽購，經過3小時議價，業主願意減至568萬元，較銀行估價低約一成，故該對年輕情侶即拍板承接。

資料顯示，原業主於2009年11月以248萬元買入單位，持貨13年，現帳面獲利320萬元，物業期內升值1.3倍。

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

海濱花園 荃灣 中原地產 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

畢架．金峰首錄撻訂　買家料失125萬訂金

下一篇文章

陳茂波：2023是讓人審慎樂觀的一年　加息或續影響樓市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國12月官方非製造業PMI急挫至41.6% 遠遜預期
中國12月官方非製造業PMI急挫至41.6% 遠遜預期
【勿被騙】藥房不能銷售新冠口服藥物　違者屬犯法
【勿被騙】藥房不能銷售新冠口服藥物　違者屬犯法
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
中國未達成新冠群體免疫 美疾控中心憂新變異株出現
中國未達成新冠群體免疫 美疾控中心憂新變異株出現
【着數優惠】港鐵商場 消費888元即賞100元 一掃賞80元開運電子利是
【着數優惠】港鐵商場 消費888元即賞100元 一掃賞80元開運電子利是
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款