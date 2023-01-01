年青情侶除夕去睇樓　議價3小時　低估價一成購海濱花園三房海景戶

雖然踏入樓市淡季，但受通關消息推動，近日二手市場連錄成交。中原地產周毅麒說，荃灣海濱花園9座高層A室，實用面積497平方呎，三房間隔，向西北，附雅致裝修及享海景，日前以568萬元易手，較銀行估價低約一成，實用呎價約11,429元。

周毅麒透露，上址原叫價680萬元，獲覓盤一個月的年輕情侶於除夕周末睇中。該對年輕情侶參觀上址後，對單位一見鍾情，考慮到通關在即，怕樓價觸底回升，故立即還價洽購，經過3小時議價，業主願意減至568萬元，較銀行估價低約一成，故該對年輕情侶即拍板承接。

資料顯示，原業主於2009年11月以248萬元買入單位，持貨13年，現帳面獲利320萬元，物業期內升值1.3倍。

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