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陳茂波：2023是讓人審慎樂觀的一年　加息或續影響樓市

股樓投資 14:25 2023/01/01

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財政司司長陳茂波發表網誌談及今年經濟展望，形容2023年是讓人審慎樂觀的一年，並在拉動本港經濟的三頭馬車上看到前景。他說，環球逐漸復常及內地放寬檢疫要求，預期為本港的貨物出口帶來支持，而各地商務及觀光旅客料將恢復較頻密的出行，加上今年將復辦一系列的國際盛事，相信今年訪港旅客人數有強勁反彈。

本地消費方面，陳茂波說，飲食零售業除了能受惠遊客人數增長，本地防疫措施的大步調整、社會復常的氣氛效應，亦有助刺激市民消費意欲，而受惠去年第一季的低基數效應，故預期第一季本地消費將有較顯著的按年反彈。

固定投資方面，陳茂波說，受惠於上述利好因素，加上整體經濟前景展望轉趨樂觀，社會氣氛好轉，都有助刺激固定投資，惟環球加息、整體借貸成本上升等大環境之下，須注意投資氣氛或較易受市場情緒所牽引。

資產市場方面，陳茂波說，市場普遍基於今年經濟基調改善而對港股回升抱有期望，而港府會持續加快鞏固及提升本港金融市場的發展，又指隨着互聯互通持續深化及積極助力人民幣國際化的方向，希望令包括港股在內的金融領域流通量更活躍、產品種類更繁多，讓市場可發展得更寬、更深、更廣。

樓市方面，陳茂波說，美國加息周期預計尚未完結，本港的按揭利率可能跟隨市場上升，或繼續影響樓市。不過，他認為，除了利率因素，疫情變化、經濟情況、房屋供應及市場氣氛等，亦會左右樓市去向，又明言市場普遍預期與內地通關將有助提振樓市氣氛。

他又認為，本港樓市的有序調整，對本港金融體系以至經濟基調並無構成重大影響或系統風險，而政府會繼續密切監察市場變化。

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

加息 疫情 港股 陳茂波

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