平沽沙田第一城　套現「撈底」買股票　投資者趁機入市　享3.8厘租金回報

有業主睇好股市，所以賣樓套現轉投股市。美聯物業黃錦瀚說，沙田第一城37座室低層E單位，實用面積284平方呎，兩房間隔，日前以430萬元連租約易手，實用呎價約15,141元。

他透露，原業主打算在股市「撈底」，故放售單位套現，而新買家看準時機，在樓市「撈底」。單位現有租約，按是次成交價計，買家可享約3.8厘的租金回報。

資料顯示，原業主於2016年以405萬元購入物業，持有逾6年，現賬面獲利25萬元，期内物業上升6.2%，惟計入釐印費及交易等費用，大約平手轉讓。

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