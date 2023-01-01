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平沽沙田第一城　套現「撈底」買股票　投資者趁機入市　享3.8厘租金回報

股樓投資 13:19 2023/01/01

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有業主睇好股市，所以賣樓套現轉投股市。美聯物業黃錦瀚說，沙田第一城37座室低層E單位，實用面積284平方呎，兩房間隔，日前以430萬元連租約易手，實用呎價約15,141元。

他透露，原業主打算在股市「撈底」，故放售單位套現，而新買家看準時機，在樓市「撈底」。單位現有租約，按是次成交價計，買家可享約3.8厘的租金回報。

資料顯示，原業主於2016年以405萬元購入物業，持有逾6年，現賬面獲利25萬元，期内物業上升6.2%，惟計入釐印費及交易等費用，大約平手轉讓。

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 沙田第一城 私人屋苑 二手市場

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