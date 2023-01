教宗方濟各：本篤十六世是羅馬教廷的禮物

教宗方濟各(Pope Francis)在梵蒂岡聖伯多祿大教堂出席除夕彌撒時,向榮休教宗本篤十六世(Pope Emeritus Benedict XVI)致意,形容他是羅馬教廷的一份禮物,為人高貴善良,為教會奉獻犧牲。本篤十六世於當地時間周六(2022年12月31日)早上9時34分於梵蒂岡住所中逝世,享年95歲。

Benedict had been noble and kind - and "gifted" to the Roman Catholic Church.