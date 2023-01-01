教宗方濟各：本篤十六世是羅馬教廷的禮物

教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂出席除夕彌撒時，向榮休教宗本篤十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）致意，形容他是羅馬教廷的一份禮物，為人高貴善良，為教會奉獻犧牲。本篤十六世於當地時間周六（2022年12月31日）早上9時34分於梵蒂岡住所中逝世，享年95歲。

Benedict had been noble and kind - and "gifted" to the Roman Catholic Church.

本篤十六世2013年因健康轉差，成為逾600年來首位辭任的教宗。其葬禮周四（2023年1月5日）於梵蒂岡舉行。

多國領袖都對本篤十六世的逝世表示哀悼。作為梵蒂岡數百年來首位德國裔教宗，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）形容他聰明，是教廷的靈魂人物。

美國總統拜登（Joe Biden）為當地近半世紀第二位天主教徒的總統，他指本篤十六世終生奉獻於教會，會永遠被銘記。

英王查里斯三世（King Charles III）對本篤十六世逝世表示傷感，讚揚他致力促進和平與善良。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）讚揚本篤十六世是偉大的神學家，又提到他在2010年訪問英國，不論是否天主教徒，都是一個歷史性時刻。

責任編輯：嚴智勇