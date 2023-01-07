【香港復常】紅茶咖啡供應商　餐廳客定單回疫前7成

疫情改變營商環境，在本地製造港式紅茶和咖啡的「大聯咖啡」助理總經理陳彼信指出，餐廳客戶的定單隨着疫情緩和已見復甦，至疫前的7成。餐飲業客戶由傳統「茶記」、西餐廳擴展特色咖啡廳，作為供應商之一也要適時應變，計劃明年生產和推出花茶、糖漿等新產品，迎合新世代需求。

陳彼信表示，現時本地防疫限制只維持口罩禁令，預料短期內收入上升1成，當逐步復常後，相信明年的收入升勢會更為顯著。

紅茶逾40款 濃度香味各異

他解釋，過去收入在疫情下較為反覆，每當確診數字上升，餐廳客戶的定單數目便減少，加上人們生活習慣改變，疫情前，晚上9時起才是餐廳的黃金時間，現在晚上10時後，很多餐廳已關門，疫情帶來眾多不確定因素，是影響收入的關鍵。

事實上，大聯咖啡成立了59年，主要從事B2B（企業對企業）業務，生產和銷售主打港式口味的紅茶和咖啡，銷售對象涵蓋本地的連鎖茶餐廳、酒店、餐館及咖啡專門店，目前收入分別佔6成和4成。陳指出，紅茶佔比較多，款式選擇上更有逾40款，因師傅沖泡的手法和工具不同，令企業客戶對茶的濃度、香味等要求各異。

惟他認為，要繼續經營下去，最重要是了解市場走勢，提供相應產品和服務，並舉例，近年餐飲業傾向精品化，企業客要求更具獨特的配方產品，便要配合大環境，研發和籌備銷售新產品新口味。他強調，品牌會繼續堅持生產港式口味的紅茶，憑此按客戶要求，生產和銷售味道較濃郁的紅茶和咖啡。

擬內地設廠 擴英美加市場

陳彼信續指，公司生產產品愈來愈多，計劃擴展香港的廠房，但同時面對人才不足的挑戰，故現時逐步將生產流程自動化，將原來需要7至8人的工序，減至5至6人，降低缺乏人手的影響。而他發現在革新的過程中，產品品質不但更趨穩定，保守估計產量最多可大幅增加1倍，只是目前仍受疫情影響，產品最多增加2至3成。

展望未來，他透過公司計劃進一步擴大市場，並在其他市場增設生產綫，提供產品給當地客戶。至於考慮設廠的地方包括內地、東南亞等，因可銷售產品給內地客戶，或出口到英國、美國和加拿大等。

記者：宋曉苑

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