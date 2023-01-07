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【疫市營商】「金茶王」疫下變陣　網銷按年升3成

14:00 2023/01/07

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香港有數十年的奶茶文化，尤其近年興起懷舊情懷，令港式奶茶文化又再盛行。不過，面對疫情衝擊、市場競爭激烈及行業缺乏新血等3大挑戰，品牌需有針對性的營商策略方能站穩腳步。

【市場策略】善用IP聯乘策略　茶飲店一小時平均售出過千杯飲品（有片）

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從事茶啡零售及批發的「金茶王」，近年則透過積極的市場拓展及推廣，令品牌於疫情期間生意亦錄得按年增幅。

金茶王是金百加發展有限公司旗下品牌之一。該企在2009年成立金茶王品牌，並於同年起舉辦「國際金茶王大賽」，發掘有潛質的奶茶沖調師傅，以及推廣本港獨有的奶茶文化。藉着舉辦此大賽，品牌成立不久就成功引起市場的關注，亦為金茶王打響了一定知名度。

拓網銷 攻B2C市場

金百加集團主席黃家和表示，港式奶茶是香港代表性飲品之一，亦是本港旅遊的一個特色。然而，疫下旅業停擺令銷情受到影響；加上該企在內地自設廠房，疫情期間物流成本上漲，淡奶及茶葉等原材料成本更是按年增約2成半至3成，均為品牌帶來一定挑戰。

有見及此，金茶王隨即變陣，除了設法控制成本、開拓新貨源外，更是在市場推廣及業務發展方面積極搶攻，例如加快拓展海外市場業務至英國、東南亞、澳洲及加拿大等地、在本港數碼港開展首間店舖、並投放更多資源拓展網銷平台。黃透露，藉着進取地拓展業務的策略，有效地帶動品牌生意錄增長，當中以網銷生意按年升3成，而品牌的整體生意亦按年錄1成增長。

除了面對疫情挑戰，近年本港不少港式奶茶品牌冒起，亦令市場競爭愈趨激烈。為了能令品牌能更「入屋」，金茶王除了銷售既有的茶啡及淡奶等產品外，亦不斷開發新產品及品牌精品，例如疫情期間推出家用沖茶套裝，當中包含沖調奶茶的材料及爐架等工具，另亦推出金茶王茶杯及茶罐等精品。

增銷售渠道 冀建全球品牌

黃家和相信，當品牌有一定知名度後，再推出家用產品或精品能讓消費者更易受落，而這些產品均有助品牌入屋，進一步推進品牌知名度及銷情。

雖然港式奶茶市場規模愈來愈龐大，但他亦發現近年少有年輕人入行，故金茶王亦設有工作坊教沖調港式奶茶，以培育行內專才，每年有約3,000名參加者參與。「在銷售層面以外，更重要的是傳承港式奶茶製作技藝及推廣港式奶茶文化，方能達至百家爭鳴，推動整個市場的發展，長遠而言，我仍對市場前景感樂觀。」

黃家和期望，來年可為品牌增加更多銷售渠道及推出更多新產品，例如即飲茶啡產品，以拓展更多客源，繼而將金茶王品牌打造成全球品牌。

記者：宋曉苑

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