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【疫市營商】老字號花店調整採購策略　生意較疫前多3成

15:30 2023/01/01

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疫下港人生活喜好及習慣有變，為花店帶來契機。有數十年歷史的「中西花店」藉迅速回應市場需求，成功在疫市留住消費者，銷情更比疫情前增2至3成。

中西花店早於1946年成立，是本港老字號花店品牌，主攻中高檔花品市場。雖然疫下零售業生意受影響，但對中西花店來說卻帶來正面影響，銷情反而比疫情前略有增長。

瞄準中高檔  疫下更重視家居生活

中西花店第三代負責人楊幗慧表示，以往不是太多人會在家擺設鮮花，但疫情期間大多數人已培養留家習慣，故愈來愈多人着重居家陳設布置，並會購入鮮花及花藝產品作裝飾，提升生活品味；加上近年「打卡」熱潮盛行，客人較習慣在家中舉行小規模慶祝活動，即使是中高檔價位的鮮花亦有一定市場需求，故長遠而言仍是看好市場前景。

不過，楊指出，與其他行業一樣，中西花店在疫情間也面對物流成本上漲等挑戰，故需要調整採購貨品等策略，提早下定單及增加每次採購貨量，以更好地控制倉存及減低運輸成本。她又指，近年消費者的購物模式也有所改變，例如轉為偏好於網上消費，故其店亦要就此作出調整，如調配更多人手處理客戶網上查詢。

另一方面，為了讓客人有更好的消費體驗，該店更提供「WhatsApp導賞團」服務，為客人拍攝店內實物產品及拍影片導賞介紹店內產品；同時亦增設了更多的支付方法，以便利客人付款。

實際上客人需求不時改變，故最重要是及時應變，快速回應他們的需求。

拓新產品開工作坊

中西花店屹立香港四分之三世紀，是行業中知名的花店品牌。雖然花店市場競爭頗大，但楊坦言不太擔心，因各花店有不同的市場定位。而中西花店作為老字號，亦有一班固定的熟客群，為生意帶來穩定支持。但為了擴闊客源，中西花店亦會不定時引入特色產品及不同價位的產品，另亦配合市場需求，推出水晶花藝工作坊等，希望吸納更多新客源。至於今年聖誕節及新年銷情，楊幗慧表示看好。

大部分客人早於暑假時已下定單，預料今年銷情可比去年有5%至10%增幅。

記者：蘇穎琪

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