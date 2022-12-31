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中國12月官方非製造業PMI急挫至41.6% 遠遜預期

股樓投資 21:01 2022/12/31

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國統局公布，12月非製造業商務活動指數為41.6%，比上月下降5.1個百分點，遠遜於市場預期僅微跌至46.5%，低於臨界點，非製造業景氣水平有所下降。分行業看，建築業商務活動指數為54.4%，比上月下降1.0個百分點。服務業商務活動指數為39.4%，比上月下降5.7個百分點。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

從行業情況看，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位於52.0%以上景氣區間；零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等行業商務活動指數低於35.0%。

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新訂單指數為39.1%，比上月下降3.2個百分點，低於臨界點，表明非製造業市場需求有所減少。分行業看，建築業新訂單指數為48.8%，比上月上升1.9個百分點；服務業新訂單指數為37.4%，比上月下降4.0個百分點。

銷售價格指數為47.5%，比上月下降1.2個百分點，低於臨界點，表明非製造業銷售價格總體水平繼續下降。分行業看，建築業銷售價格指數為50.0%，比上月下降0.9個百分點；服務業銷售價格指數為47.0%，比上月下降1.3個百分點。


12月份，綜合PMI產出指數為42.6%，比上月下降4.5個百分點，低於臨界點，表明中國企業生產經營活動總體有所放緩。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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記者：張以正

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