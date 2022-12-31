人行宣布下周二起銀行間人幣外匯市場交易時間延長至凌晨3時

人民銀行和國家外匯管理局公布，為促進外匯市場發展，擴大高水平對外開放，自2023年1月3日(下周二)起，銀行間人民幣外匯市場交易時間延長至北京時間次日凌晨3時，人民幣匯率中間價及浮動幅度、做市商報價等市場管理制度適用時間相應延長。

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中國外匯交易中心對外公布的北京時間早上9時15分人民幣匯率中間價和北京時間下午4時30分人民幣對美元即期收盤價的發布時間不變。

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記者：張以正