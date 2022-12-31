【傳承老字號】平安包老店跳出長洲　第二代增設網店兼營急凍點心（有片）

堅持本地新鮮製造的傳統餅食，例如雞仔餅、皮蛋酥等，愈來愈少。位於長洲的老字號餅店，由第二代接手後，堅守傳統，同時開展新業務，令品牌成功入屋，生意額有望每年增長10%。



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長洲平安包老字號「郭錦記」擁有逾40年歷史，家族第二代郭宇鈿（Martin）接手後，除了學習製作傳統餅食外，他亦思考如何可以擴大郭錦記。他考慮到品牌的唐餅堅持無添加，要增加銷售渠道、在超市上架，必須面對保質期短的「先天不足」。

本來他在荃灣擁有另一間食品工場，碰巧疫情來襲，便迅速決定把原有工場轉型。看準港人疫下囤積食品的需求，Martin斥資幾十至100萬，重新設置生產線，並以郭錦記的名義，生產急凍食品，主要以急凍港式食品如燒賣，以及甜品為主。

囤貨需求減

隨著疫情緩和，急凍食品需求放緩，生意今年下跌３至４成。如何守住業務，保住老字號的招牌？Martin坦言品牌步入樽頸，將會繼續以地道食物為重心，擴闊產品種類，例如現時已有的新年糕點，或增加油炸食物等。

正式掌管郭錦記5年，背負著老字號的招牌，他坦言大部分時候，壓力都是來自自己。Martin認為，在發展郭錦記時，必須掌握新舊平衡，餅食的做法、工藝等均必須依照傳統。「 例如卡通人物平安包一盒四個，我和師傅、合作方說，一定要有一個是傳統，與掛上包山的是一樣。其他三個可以改變味道，但核心的做法、流程不能改。」

記者：葉泳珊