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中指院：內地百大房企2022年買地金額按年跌48.9% 僅北上深等大城市情況稍好

股樓投資 19:39 2022/12/31

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受疫情和內房債務違約等問題影響，對內地樓市造成沉重打擊。中指研究院發表報告指，2022年全國百大房企買地金額12,975億元人民幣，按年跌48.9%，全年整體表現低迷，僅北上深等大城市情況稍好。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

報告指，土地熱度較高的城市有北京、上海、深圳、杭州、廈門和合肥，前四地因經濟基本面整體較好，新買購買力仍能夠保持相對較高水平，廈門特別是島內土地稀缺性，以及廈門對於全福建高收入人群的吸附能力，讓走出相對獨立行情。合肥因其年初新樓庫存不足，房企希望補倉，使其今年供地超額完。至於土地市場最冷清的長春、瀋陽等城市，至今尚未能推出第三批次集中供地，全年宅地供地計劃完成率，不足目標的30%。

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此外，根據各城市群拿地金額來看，長三角地區領跑全國，粵港澳大灣區位列第二，而津冀位列第三。重點城市買地金額的前十大房企來看，央企國企仍是主力，華發股份、華潤置地、中海地產、保利發展等全國性龍頭企業仍在多個重點城市廣泛佈局，這與穩健型國央企的資金狀況相對較好有直接關係。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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記者：張以正

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