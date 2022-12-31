歐央行拉加德：必須提高政策利率以遏制通脹

歐洲央行行長拉加德接受外媒訪問時表示，借貸成本將再度升高，這是抑制消費價格飆升的必要手段。她又提到，當前歐洲央行的政策利率必須更高，才能遏制通脹並將其降至2%的目標水平，而且這過程至關重要，因為如果放任通脹在經濟中根深蒂固，情況會變得更糟。

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歐洲央行今年將利率累計增加了250個基點，包括拉加德在內的決策日者表示還將進一步加息。市場和經濟學家預計歐洲央行在未來兩次會議上將分別升息50個基點。

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然而，歐洲央行大力加息之際，歐元區正被衰退陰雲所籠罩。拉加德提到了該央行最近的預測，直言衰退可能只是短暫而淺層的，但強調歐洲央行對通脹的警惕。我們絕不能讓通脹預期失控，不能讓薪資產生通脹效應。我們知道薪資正在增長，可能速度快於預期，我們必須警惕它不會開始推升通脹。

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記者：張以正