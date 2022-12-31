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控梅根欺凌前王室職員獲授勛 查理斯反擊哈里夫婦？

環球社會熱點 17:50 2022/12/31

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英王查理斯三世公布首次新年授勛名單，以表揚多名對英國社會有重要貢獻的人士。一名前王室職員克瑙夫曾投訴哈里王子夫人梅根欺凌王室職員，今次獲查理斯授勛惹來外界猜測是否王室要反擊哈里夫婦。

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克瑙夫（Jason Knauf）2015年起擔任肯辛頓宮發言人，曾為王儲威廉王子（Prince Wliliam）伉儷與哈里王子（Prince Harry）伉儷工作，直至去年底離職。

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克瑙夫2018年仍為哈里及梅根（Meghan Markle）發言人期間，向威廉的私人秘書投訴梅根欺凌王室職員。克瑙夫指梅根在一年内趕走兩名私人助理，更欺負另一名職員。不過梅根的法律團隊否認上述指控。

查理斯（King Charles III）今年向1,107人授勛，其中一半為女性。4名英格蘭女子足球代表隊成員獲得殊榮，其中隊長威廉森（Leah Williamson）更獲大英帝國官佐勛章（OBE）。

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克瑙夫則獲皇家維多利亞勳章（RVO），以表揚他為英國王室所作的貢獻。

克瑙夫得悉自己獲得這項殊榮後，表示感激英王頒發勛章，獲得這種認可對他而言意義非凡。他更指能為威廉夫婦工作是畢生榮幸，但沒有提及哈里梅根。

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責任編輯：鄭錦玲

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