【新股IPO】深交所明確創業板定位 禁止學前教育 學科類培訓及產能過剩行業上市

內地上市再有新規！深交所發布《創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定(2022年修訂)》，提出將創業板定位的有關要求明確為具體、直觀的判斷標準，以進一步提升審核工作透明度，增強市場對創業板定位把握的可預期性。經修訂後《暫行規定》共13條，較原來的增加4條，並對部分條款進行了小幅調整。

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當中提及根據國家產業政策要求，增加相關行業限制。明確禁止產能過剩行業、《產業結構調整指導目錄》中的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓、類金融業務的企業在創業板發行上市(第五條)。

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深交所新聞發言人稱，修訂後的《暫行規定》着重從如下兩方面作了補充完善，一是進一步落實國家產業政策相關要求；二是明確創業板定位把握的具體標準。此外，還將按照證監會的統一部署和相關工作要求，繼續堅持實質重於形式的原則，堅持定性和定量判斷相結合，持續把好創業板定位關。緊密圍繞服務實體經濟高質量發展，重點支持先進製造、數字經濟、綠色低碳等領域的優質企業上市融資。抓好市場溝通服務，爭取各方理解支持，讓更多優質的成長型創新創業企業能夠通過創業板發展壯大。

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記者：張以正