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【歐洲央行】拉加德：歐元區工資增幅快過預期　慎防助長通脹

股市 17:24 2022/12/31

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【歐洲央行】拉加德：歐元區工資增幅快過預期　慎防助長通脹

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）接受克羅地亞報章訪問時指，歐元區工資增長速度快過先前預期，歐洲央行必須防止這種情況進一步刺激已高企的通脹。

自 7 月以來，歐洲央行已將利率累計提高2.5個百分點，以遏制通脹飆升，並承諾在未來幾次會議上進一步實施收緊政策，原因是長遠物價增長預期已開始超過2%目標。

克羅地亞報章Jutarnji list 引述拉加德指：「我們知道工資正在上漲，漲幅可能快於預期。」拉加德又稱：「我們絕不能讓通脹預期失去錨定（de-anchored）或讓工資產生通脹效應。」

拉加德未有在訪問中提供新的政策暗示，但表示該央行必須採取必要措施將通脹率從目前接近 10% 的水平降至 2%。

拉加德表示：「我們需要注意，與財政措施和工資動態相關的國內原因不會導致通脹問題變得積重難返。拉加德補充，如果沒有額外的衝擊，歐盟預期由能源成本飆升引發的冬季衰退可能是短暫而淺的。

相關文章：

【歐央行議息】歐央行宣布加息0.5厘符預期　拉加德指下次議息或再加0.5厘　

【歐洲加息】歐洲央行經濟師：即使通脹已接近見頂　當局仍有必要繼續加息

編輯：李哲毅

經濟衰退 美股 貨幣政策 克羅地亞 歐盟 歐洲央行 拉加德 通脹 歐元
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